Joshua schiebt eine Schubkarre durch den Garten, Klara beobachtet das Geschehen an der Hand ihres Papas. Sie ist gerade in der Eingewöhnungsphase in der Kinderkrippe „Zwergenstübchen“ in Bad Boll, gleich neben dem Schulgelände. Es ist ausgesprochenes Novemberwetter, neblig, trüb, kühl. Das stört die Kinder aber in keiner Weise. Fröhlich spielen sie im Garten, entsprechend ausgestattet mit Buddelhosen und Gummistiefeln. „Wir sind jeden Tag draußen, bei jedem Wetter“, betont Eva Lippert. Die Erzieherin gehört zum Team von insgesamt neun Mitarbeitenden, die die 20 Kinder in zwei Gruppen betreuen. „Wir sind ein kleiner gemeinnütziger Verein und betreiben seit 2007 die waldorfpädagogische Kinderkrippe mit Pikler-Ansatz in Bad Boll“, erläutert Gertrud Walz-Kazich, die Leiterin der Krippe. „Wir unterstützen dabei das selbstbestimmte Lernen der Kinder und intervenieren so wenig wie möglich“, erklärt Lippert. Denn „Kinder machen nichts, was sie sich nicht selbst zutrauen.“ Das freie Spiel sei deshalb sehr wichtig. Der Garten biete den Kindern „wichtige, elementare Erfahrungen“, stellt Walz-Kazich fest. Die beiden Gruppen, das Wichtel- und das Zwergenstübchen, haben einen jeweils eigenen Bereich. „Während sich die Kinder der Ganztagesgruppe täglich über eine große Rutsche mit Kriechtunnel freuen, haben die der halbtägigen „Wichtelstube“ nur eine ganz kleine Rutsche.“ Nun gibt es im Garten einen kleinen Hang, zu einem bislang ungenutzten Bereich mit Gebüsch und Sträuchern hin, der mit einer großen Rutsche ausgestattet werden soll. Joshua und Klara werden sich darüber sehr freuen und sind schon wieder aktiv im Garten unterwegs – trotz des widrigen Novemberwetters.

