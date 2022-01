Das Café Berner in Göppingen ist nicht nur für seine süßen Leckereien ein Begriff. Auch in der Spendergalerie der NWZ-Aktion reiht sich Mathias Bidlingmaier Jahr für Jahr ein. Gemeinsam mit seiner Schwester Kathrin Faulhaber hat Bidlingmaier nun eine Spende über 1000 Euro für die „Guten Taten“ übergeben. „Wir machen das sehr gerne“, betont Bidlingmaier, dem vor allem die Regionalität der Aktion wichtig ist: „Ich möchte sehen, wo das Geld hinkommt und habe großes Vertrauen in die NWZ-Aktion.“