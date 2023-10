Mit dem Spruch „Morgenstund hat Gold im Mund“ begrüßte der Bürgermeister von Wäschenbeuren, Karl Vesenmaier, in der Bürenhalle mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 16. „Trans-Alb in der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf“. Er beschrieb die Faszination der beiden alterna...