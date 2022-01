Für das kommende Frühjahr haben die Investoren die Eröffnung des Göppinger Einkaufszentrums „Agnes“ an der Bleichstraße sowie der 700 Autos fassenden Parkdecks geplant. Am Donnerstag vermeldeten sie, dass eine weitere Modekette auf 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche in dem neuen Eink...