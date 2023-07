„Son of John“ eröffnet bald: Das plant der Inhaber in der neuen Bar

Schon mehrfach wurde die Eröffnung verschoben, jetzt steht der Termin: Gemeinsam mit dem Café von „Beli´s Bowls“ soll „Son of John“ am 12. August, offiziell eröffnet werden. Der Betreiber der Bar berichtet, was Gäste in der Bar erwarten wird.