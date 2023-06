Filiale in Göppingen wird eröffnet: Was erwartet Kunden bei Pepco?

Pepco ist auf Expansionskurs: Der Discounter mit Sitz in Polen eröffnet seit 2022 auch Filialen in Deutschland. Ab 29. Juni soll es auch in Göppingen eine Filiale geben - mit ihr sind es dann elf Läden des Discounters in Deutschland.