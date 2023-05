Die Göppinger Marktstraße wird im Juni um eine Einkaufsmöglichkeit reicher. Am 28. Juni eröffnet „Pepco“ im Stadtzentrum. Der Discounter expandiert derzeit in Deutschland und eröffnet neben der neuen Filiale in Göppingen weitere in Meißen und Halle. „Mit Meißen, Göppingen und Halle ha...