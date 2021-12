Alex Maier gehört seit dem Wochenende zur Parteispitze der Grünen in Baden-Württemberg. Auf dem digitalen Landesparteitag wurde der 30-Jährige, der seit Januar Oberbürgermeister in Göppingen ist, in den 21-köpfigen Landesvorstand gewählt. Der Vorstand besteht aus den beiden Landesvorsitzen...