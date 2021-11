Weidezäune werden am Kuh- und Galgenberg in Nenningen aufgestellt. In den teilweise steilen Hängen sollen Schafe weiden, um Wachholderheiden und Magerrasen zu erhalten. Dieser Naturschutz gehört zum Bündel von Verbesserungen im Umweltbereich, das den Natureingriff durch den Windpark Lauterstein ...