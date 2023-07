Für den Mann war klar: Hier muss ein Dieb am Werk gewesen sein. Als er im Keller eines Eislinger Mehrfamilienhauses etwas in die Mülltonne werfen wollte, war diese verschwunden. Doch Zweifel keimten in ihm auf, ein Diebstahl wäre doch ein großer Zufall gewesen. Denn erst wenige Wochen zuvor war ...