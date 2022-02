Noch herrscht hier gähnende Leere, doch das wird sich schnell ändern. Im April, noch vor Ostern, soll in der ehemaligen Kaufhof-Filiale in der Göppinger Bleichstraße ein neues Modehaus seine Pforten öffnen. Den Blick ins freigeräumte Erdgeschoss des Gebäudes, wo nur noch die Rolltreppen an ...