Am Freitagabend heißt es auf RTL erneut „Let‘s Dance“ . Mimi Kraus wird wieder dabei sein – dieses Mal allerdings am Bildschirm. Obwohl er vor einer Woche im Paartanz 24 Punkte gesammelt hatte, hat es sich für den Ex-Handballer in Folge 7 der TV-Show ausgetanzt. Die Wertung des Jurytanzes w...