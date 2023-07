Innerhalb weniger Tage haben Unbekannte Ortsschilder in Bärenbach, Krummwälden, Heiningen und Jebenhausen abgeschraubt und mitgenommen. Bereits am 22. Juli wurde das fehlende Ortsschild der Gemeinde Bärenbach dem Polizeirevier Eislingen gemeldet, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm jedoch erst diesen Montag mitteilte.

Auch Pfosten werden verbogen

Am 29. Juli wurde dann dem Polizeirevier Göppingen gemeldet, dass zwei weitere Ortsschilder entwendet wurden. Dabei handelte es sich zum einen um das Schild der Gemeinde Heiningen an der Jebenhäuser Straße und zum anderen das Schild des Göppinger Stadtteils Jebenhausen an der Straße aus Richtung Heiningen kommend. Die unbekannten Diebe verbogen hier zusätzlich die Befestigungspfosten.

Wer kann der Polizei weiterhelfen?

Dem Polizeirevier Eislingen wurde schließlich am 30. Juli erneut ein fehlendes Ortsschild gemeldet. Die Täter stahlen das Schild des Eislinger Teilorts Krummwälden an der Ottenbacher Straße. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Göppingen unter Telefon (07161) 632360 entgegen. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt.