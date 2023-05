Der Umbau der Hirschkreuzung in Eislingen zu einem Kreisverkehr schreitet gut voran. Die Verkehrsfreigabe ist für Oktober vorgesehen.

Da der Innenkreis ein Kunstwerk erhalten wird, hat die Stadtverwaltung einen zweistufigen Kreiselkunst-Wettbewerb ausgelobt: „Kreiselkunst hat an dieser Stelle eine große Außenwirkung“, betont die Stadtverwaltung und wirbt damit für die Teilnahme.

Kommission wählt die Künstler aus

In der ersten Stufe können sich Interessenten mit Anschauungsmaterial und Referenzen bis 7. Juli bewerben. Aus den Bewerberinnen und Bewerbern trifft eine Findungskommission eine Auswahl von acht bis zehn Künstlerinnen und Künstlern für die zweite Stufe des Wettbewerbs, in der ein Konzept für das Kunstwerk entwickelt und eingereicht wird.

Die Installation des ausgewählten Kunstwerks ist dann für das Frühjahr 2024 vorgesehen.

Die Eislinger Kreiselkunst hat unverwechselbare, städtische Plätze in Eislingen geschaffen, gestalterische Akzente gesetzt und ist mittlerweile regional bekannt. Mittlerweile sind es acht Kunstwerke, die zwischen den Jahren 2000 und 2016 installiert wurden und die sich durch ganz unterschiedliche Materialität und Formsprache auszeichnen. Sie geben markante Orientierungspunkte in der Stadt und werten den Verkehrsraum attraktiv auf, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Info Weitere Informationen zu dem Kunstwettbewerb stehen unter www.eislingen.de/hirschkreisel. Fragen zum Wettbewerb beantwortet das Kultur- und Sportamt, Kontakt: Anna Reukauf, Telefon: (07161) 804-260 oder per E-Mail: [email protected]