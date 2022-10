„Wir haben Angst, die Preise zu erhöhen“, sagt Joachim Daiber in aller Deutlichkeit. Er redet sich in Rage, wenn er über die verheerende Lage für die Bäckereien im Landkreis Göppingen spricht. „Es geht um Existenzen“, macht der Geschäftführer des Betriebs deutlich, an dem 250 Arbeitsp...