Zwanzig Finger auf 88 Tasten – das ergibt eine unendliche Breite an Ausdrucksmöglichkeiten. Um eine solche wahrzunehmen, war am Donnerstag eine stattliche Besucherzahl in die Jahnhalle zum Konzert des Kulturvereins Geislingen gekommen. Und das junge Pianistenduo Jacopo Giovannini und Yi Lin Jiang...