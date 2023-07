Endstation Autobahn: Nach einer Kontrolle am Dienstag musste ein 20-Jähriger auf der A8 bei Gruibingen erst einmal pausieren. Gegen 11.15 Uhr hatte die Polizei den slowakischen Klein-Lkw auf der Autobahn in Richtung München gestoppt.

Bei der Kontrolle auf dem Tank- und Rastparkplatz Gruibingen stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte und diese sich bereits gefährlich verschoben hatte. Die zwei Paletten mit rund 500 Kilogramm musste er erst ordentlich sichern, bevor er mit seinem 3,5- Tonner weiterfahren durfte, teilt die Polizei mit. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er das fällige Bußgeld in Höhe von 85 Euro gleich bezahlen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin: „Transportieren Sie nur sicher befestigte Ladung.“ Werden Pakete lose im Transporter befördert, kommen sie oft beschädigt an. Denn bei „tollkühnen Fahrern“ und „fliegenden Kisten“ wirken beim Beschleunigen, beim Bremsen und in Kurven enorme Kräfte. Da helfe nur richtiges Beladen und Verzurren.

Das trifft auch bei Dach- oder Heckträgern zu. Hier gilt es zudem, die richtige Befestigung der Träger selbst und die Dachlast zu beachten. Bei Anhängern setzen Stützlast und Gesamtgewicht schnell Grenzen, die Ladung muss auch hier sorgsam verteilt werden.

Ein Fahrer müsse die Sicherung auch prüfen, wenn andere beladen. „Notfalls muss er die Fahrt ablehnen!“ Fahrzeughalter, Disponenten, Versandleiter und Verladepersonen können ebenfalls empfindliche Bußgelder ereilen.