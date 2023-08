Am Sonntag zog die Polizei auf der A8 bei Hohenstadt einen Laster aus dem Verkehr. Den Beamten fielen gravierende Mängel auf.

Der Sattelzug stand gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz Drackensteiner Hang. Dort sah ihn eine Polizeistreife. Der Fahrer machte eine Rast. Bei der Kontrolle des Gespanns entdeckten die Beamten gravierende Mängel. Die befanden sich sowohl an dem Zugfahrzeug, als auch an dem Sattelauflieger. Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug wurde einem Sachverständigen in Kirchheim/Teck vorgeführt. Der begutachtete das Gespann und stufte dieses als verkehrsunsicher ein. Die Fahrt war damit beendet und das Gespann durfte nicht mehr weiter fahren. Da der weißrussische Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Auch musste er für die Kosten des Gutachters aufkommen.