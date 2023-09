Aus anscheinend nichtigem Grund sind am Samstag gegen 3 Uhr mehrere Personen in der Kappelgasse in Gmünd in Streit geraten. Im weiteren Verlauf der zunächst verbal geführten Auseinandersetzung wurde ein 21-Jähriger mit einem Faustschlag niedergeschlagen.

Drei Männer schlagen auf einen ein

Die Angreifer schlugen wohl weiterhin auf den bereits am Boden liegenden Mann ein und verletzten ihn dabei schwer. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete die Personengruppe in Richtung Bahnhof.

Zwei Personen aus dieser Gruppe konnten durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei Aalen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer (07361) 5800 zu melden.