Klinik am Eichert in Göppingen

20 Millionen Euro für den Abriss der alten Klinik am Eichert? Die CDU-Fraktion im Kreistag will prüfen lassen, ob der Altbau nicht doch weiter genutzt werden kann. In der Sitzung des Kreistags am Freitag könnte es spannend werden.