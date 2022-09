Heute, am Freitag, 23. September, findet auf dem Schillerplatz in Göppingen wieder die Fridays for Future- und Parents for Future-Demo statt. Die Demo, die um 12.40 Uhr beginnt, steht unter dem Motto „Visionen einer lebenswerten Zukunft“. „Wir steuern sehenden Auges in die größte Katastrophe, der die Menschheit je gegenüberstand. Das hat uns dieser Sommer, geprägt von Hitze und Trockenheit, klar vor Augen geführt“, so Daniel Wagner von Fridays for Future Göppingen. Die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future wollen den Demozug nutzen, um bei verschiedenen Stopps, entlang der Route Richtung Marktplatz, Visionen zu entwickeln, wie eine lebenswerte Zukunft aussehen sollte und lädt alle ein, sich am Klimastreik zu beteiligen.

In Deutschland fordert die Bewegung die Regierung auf, eine beispiellose Beschleunigung der Energiewende, kostengünstigen ÖPNV umzusetzen. Auch für Göppingen fordern die Aktivisten schnellstmögliche Taten und schließen sich der Initiative Göppingen klimaneutral, mit dem Ziel eines klimaneutralen Göppingen bis 2035 an.