Manchmal können Polizeimeldungen auch eine positive Nachricht übermitteln. Wie jetzt in Eislingen. Dort ist zwar Schaden entstanden, aber die eigentliche Absicht des Täters ist misslungen.

Ohne Beute abgezogen

Ein potenzieller Einbrecher ist am Montag oder Dienstag dabei gescheitert, in den Martin-Luther-Kindergarten in Eislingen einzusteigen. Laut Polizeiangaben suchte der Einbrecher das Gebäude in der Lutherstraße auf. Dort wollte er an der Gebäuderückseite ein Fenster aufhebeln. Das hielt stand und der Unbekannte blieb draußen. Ohne Beute zog er wieder ab.

Einen Sachschaden von mehreren hundert Euro blieb zurück. Die Polizei ermittelt nun.