In Hohenstaufen:

Am Wochenende laden Hohenstaufen und Holzheim zum Kinderfest ein. In Hohenstaufen startet das Festwochenende bereits am morgigen Freitag. Ab 20.30 Uhr spielt im Festzelt beim „Rock am Berg“ die Band „Noexit“. Das Kinderfest beginnt dann am Samstag um 13 Uhr mit einer ökumenischen Andacht auf dem Kirchplatz vor der Evangelischen Kirche.

Um 13.45 Uhr erfolgt die Aufstellung des Festzugs in der Beurengasse und um 14 Uhr zieht der Festzug unter dem Motto „Ab ins kühle Nass – Sommer, Eis und Badespaß“ durch die Straßen Hohenstaufens. Mit dabei sind Schule, Kindergarten, Feuerwehr und die örtlichen Vereine. Der Festumzug endet auf dem Festgelände, wo nach der Eröffnung des Festes durch Oberbürgermeister Alex Maier die Schüler der Grundschule und die Kindergartenkinder ihre Aufführungen präsentieren werden.

Spielstraße, Kaffee und Musikkapelle

Bis 16.30 Uhr lädt eine Spielstraße der Grundschule und des Kindergartens zum Mitmachen ein, im Festzelt gibt es Kaffee und Kuchen. Für Unterhaltung im Festzelt sorgt der Musikverein Ottenbach und ab 19.30 Uhr die Musikkapelle Hohenstaufen.

Am Sonntag findet um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Festzelt mit dem Posaunenchor Hohenstaufen statt, mit anschließendem Frühschoppen mit der Bayernkapelle sowie Mittagessen ab 12 Uhr, danach Kaffee und Kuchen. Auch für die Kinder wird ein Programm geboten. Der Dorf- und Heimatabend startet um 16 Uhr mit Auftritten von Vereinen und Organisationen aus Hohenstaufen und Maitis.

Die Straßen, durch die der Festzug führt, Beurengasse, Bruckhölzer, Reichsdorfstraße, Im Starz, sind am Samstag ab 12 Uhr von Fahrzeugen freizuhalten. Die Straßen Im Starz und Alte Steige (beginnend ab der Einmündung Reichsdorfstraße) sind bereits jetzt auf der Ostseite von Fahrzeugen freizuhalten.

In Holzheim:

Auch in Holzheim freuen sich die Kinder auf ihr Fest. Am Samstag startet der bunte Festzug um 13.30 Uhr unter dem Motto „Ferienzeit – Reisezeit“. Von der Scheffelstraße aus ziehen die Kinder der Schulen und Kindergärten, die örtlichen Vereine und Institutionen und der Musikvereinigung Göppingen-Holzheim zum Festgelände auf dem Rathausvorplatz. Dort angekommen, eröffnet Erste Bürgermeisterin Almut Cobet um 14 Uhr das Kinderfest und die Schulkinder beginnen mit ihren Vorführungen.

Benefizlauf und viel Unterhaltung

Um 14.30 Uhr wird die Spielstraße eröffnet und die Musikvereinigung Göppingen-Holzheim sorgt für Unterhaltung auf dem Festplatz; ab 18.30 Uhr sorgt die Band „Sie und Wir“ für Stimmung. Der Benefizlauf startet um 17.30 Uhr. Die Straßen, durch die der Festzug führt, sind am Samstag ab 10 Uhr von Fahrzeugen freizuhalten.