Nach Weihnachten ließen sie die Bombe platzen: Was sich bereits an den Tagen zuvor in Postings und Instagram-Storys der Beiden angedeutet hatte, hat das Influencer-Paar aus Göppingen nun bestätigt: Karo und Ben Kauer haben sich getrennt.

In einer emotionalen Story berichtet Karo Kauer auf Instagram von der schweren Zeit, durch die sie und ihr Mann mit den beiden gemeinsamen Kindern aktuell gehen. Die seien derzeit das Wichtigste, man wolle sie so gut es geht aus der Sache raushalten und schützen, betont die Bloggerin.

„Nicht alles ist Gold, was glänzt“, verdeutlicht Karo die Probleme, die hinter der Fassade ihrer Ehe schlummerten. Ganz ähnlich äußert sich auch ihr Noch-Ehemann Ben Kauer. „Nur weil hier auf Instagram alles immer so easy und erfolgreich aussieht, bedeutet es nicht automatisch, dass wir nicht auch unser Päckchen zu tragen haben“, schreibt er in einem Post vor fünf Tagen. In einer Instagram-Story berichtet er, dass er aktuell auf Wohnungssuche sei. Es sei nichts Akutes vorgefallen, man habe sich aber auseinandergelebt, verdeutlicht der Mann der Bloggerin weiter. Und auch Karo Kauer selbst zeigt sich verletzlich wie selten in ihrer Story und betont, wie schwer die Zeit gerade sei. Ausgegangen sein soll die Entscheidung dabei von Karo Kauer. Diese habe kurz vor Weihnachten um die Trennung gebeten.

Trennung bei Influencerin Karo Kauer

Nichtsdestotrotz haben die beiden nur positive Worte füreinander übrig. „Karo Kauer hat mir in vielerlei Situationen die Augen geöffnet, Sie hat mir 2 wunderbare Kinder geschenkt, die ich mehr als mein eigenes Leben liebe (das verstehen nur Eltern) und egal was auch passiert, ich weiß dass du und ich immer gute Eltern sein werden“, schreibt Ben Kauer in seinem Posting.