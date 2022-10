Gut gelaunt durch die Apokalypse, lachend dem Untergang entgegen – in Christoph Siebers Bühnenprogrammen ist dies kein Widerspruch. Kaum ein Kabarettist setzt seine beschwingten Lamenti so treffsicher in Pointen um wie der gebürtige Balinger, keiner mischt die Bühne so gekonnt mit Kabarett un...