Dass der Krankenwagen erst eine halbe Stunde nach dem Notruf zu der Unfallstelle in Geislingen gekommen sei, bringt CDU-Kreisrat Hans-Peter Maichle auch zwei Wochen später noch auf die Palme, wie er in der jüngsten Sitzung des Göppinger Kreistags in der Salacher Stauferlandhalle verdeutlichte....