Maultaschen gehen immer und ganz besonders in der Karwoche, da sind die Teigtaschen mit der Fleisch-Spinat-Füllung die Klassiker. Jetzt macht eine Teigtasche mit Cranberrys Schlagzeilen, die von der Firma Settele in Neu-Ulm für den Influencer Paul Ripke kreiert wurde. Mit den schwäbischen „Herrgottsbscheißerle“ sind diese Maultaschen aber nur weitläufig verwandt, weil es ja eigentlich gar nichts gibt, was ein „Bscheißerle“ notwendig macht. In der Maultasche sind nämlich Cranberries, also Moosbeeren aus der Gattung der Heidelbeeren drin. Sie heißt „Paultasche“ und wurde von der Firma Settele in Neu Ulm extra für den deutschen Fotografen und Influencer Paul Ripke kreiert.

Der kulinarische Traum von Paul Ripke geht in Erfüllung

„Paul Ripke liebt Maultaschen und hat immer davon geträumt, eine eigene kreierte Maultasche zu haben – seine Paultasche“, weiß Marketing-Expertin Bianca Häußler. Darüber hatte er in seinem Podcast berichtet. Settele wollte ihm eine kleine Freude machen und hat ihm Maultaschen mit einem eigenen Paultaschen-Etikett zukommen lassen. Ripke habe sich so gefreut, dass er am Donnerstag, 6. April, um 12 Uhr im Kesselhaus in Eislingen eine Paultaschen-Party schmeißen will. Geplant ist ein lockeres Zusammensein mit guter Musik.

Jeder, der kommt, kann „original kalifornische Paultaschen“ mitnehmen, um seine Liebe zu Maultaschen zu zeigen.

Das Besondere an den Paultaschen: Die vegetarischen Maultaschen haben einen hohen Proteingehalt und beinhalten kalifornische fruchtige Cranberries.

Erlös geht an die Hilfsorganisation Stelp

Warum gerade Cranberries? Das sei die kalifornische Symbiose, da Ripke derzeit in Los Angeles wohnt und eine persönliche Note einbringen wollte, erzählt die Marketing-Expertin von Settele. Ein paar Tage später könne man die Paultaschen auch online limitiert kaufen, „und wir werden den Erlös an die Hilfsorganisation Stelp aus Stuttgart spenden“, betont Häußler.