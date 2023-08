Liebe Leserinnen und Leser,

am Dienstagmorgen, 1. August, konnten Teile der Ausgabe der NWZ nicht wie gewohnt an Sie ausgeliefert werden. Grund ist ein Verkehrsunfall in der Nacht auf Dienstag. Betroffen sind das Stadtgebiet Göppingen und das südliche Verbreitungsgebiet der NWZ