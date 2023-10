Angesichtsdes Angriffs der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel hat die Stadt Göppingen seit Mittwoch vor dem Rathaus auch eine israelische Flagge gehisst. Damit wolle man ein Zeichen setzen, erklärte Oberbürgermeister Alex Maier. „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Israel, die unter dieser Gewalt leiden, sie sind aber auch bei den unschuldigen Opfern in der palästinensischen Zivilbevölkerung, die durch das menschenverachtende Kalkül der Hamas in Gefahr geraten.“ Man hoffe auf eine baldige Deeskalation und auf eine friedliche Lösung des Konflikts. OB Maier: „Göppingen steht für Vielfalt, Toleranz und Frieden, und wir sind fest entschlossen, diese Werte zu verteidigen.“