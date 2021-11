Seit diesem Montag wird drei Mal am Vormittag und fünf Mal am Abend in der Impfstelle der Kreisärzteschaft an der Ulmer Straße 110 in Eislingen geimpft. Die Impfwilligen benötigen keine Voranmeldung, teilt die Stadtverwaltung mit. Für jeden Vor- und Nachmittagstermin stehen 60 Impfdosen des I...