Ein technischer Defekt dürfte den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge zu dem Fahrzeugbrand am Dienstagnachmittag im Parkhaus der Klinik am Eichert in Göppingen geführt haben. Auch an dem Gebäude entstand wohl erheblicher Sachschaden. Ein Teil des Parkhauses musste nach Angaben der Göppinger Polizei in Folge des Brandes gesperrt werden. Ersten Schätzungen der vor Ort befindlichen Einsatzkräften nach dürfte der Gesamtschaden, den das Feuer angerichtet hatte, mindestens eine Million Euro betragen. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Brandursache dauern immer noch an. Verletzt wurde bei dem Parkhausbrand glücklicherweise niemand.