Eine Hundeführerin ging am Mittwochmorgen, 29. März, gegen 8 Uhr mit ihrem Hund in der Verlängerung der Grabäckerstraße im Schorndorfer Ortsteil Schlichten Gassi. Hierbei schnappte der Hund auf einem Gartengrundstück am Wegesrand ein Stück Bierwurst auf, teilt die Polizei mit.

Hund wird zum Erbrechen gebracht

Da sich schnell der Verdacht ergab, dass es sich um einen Giftköder handeln könnte, ging die Frau zum Tierarzt, wo der Hund zum Erbrechen gebracht wurde. Der Hund zeigte danach Vergiftungserscheinungen, am erbrochenen Stück Bierwurst ergaben sich ebenfalls Hinweise darauf, dass es sich um einen Giftköder handelt.

Die Polizei in Schorndorf sucht daher dringend Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Täter geben können. Zeugenhinweise werden unter Telefon (07181) 2040 entgegengenommen.