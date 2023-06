Am Sonntag (25.06.2023) endete ein Streit zwischen zwei Frauen in einer Gaststätte für eine der beiden im Krankenhaus - die andere erwartet eine Anzeige.

Wie die Polizei berichtet, gerieten die 22-Jährige und die 54-Jährige kurz nach 8 Uhr morgens in einer Kneipe in der Göppinger Innenstadt aneinander. Zunächst sei es zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Betrunkenen gekommen, bis die 22-Jährige einen Bierkrug nahm und ihn der 54-Jährigen auf den Kopf schlug. Sie erlitt eine Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Da sich die mutmaßliche Schlägerin bei den Ermittlungen vor Ort nicht beruhigen ließ und sich trotz eines ausgesprochenen Platzverweises wieder der Gaststätte näherte, wurde sie von dem Beamten in Gewahrsam genommen.

Die 22-Jährige wurde nach Hause zu ihrer Mutter gebracht. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.