Am Wochenende haben unbekannte Täter den Geldautomaten in der Kreissparkassen-Filiale in Ursenwang gesprengt. Sie mussten ohne Beute abziehen, der Schaden ist jedoch mit geschätzten 60.000 Euro beträchtlich. Genau das ist für die Kreditwirtschaft das Hauptproblem, weswegen an Sicherungssystemen ...