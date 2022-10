Die Kreissparkasse sieht in den gehäuften Anschlägen auf Geldautomaten eine „durchaus dramatische Entwicklung“. Dies sagt ihr Pressesprecher Uwe Janke nach dem aktuellen Fall in Ursenwang, wo in der Nacht zum Samstag ein Geldautomat in Ursenwang gesprengt wurde. Zuvor war die Kreissparkasse sc...