Eine rauchende Batterie in einem Staplerfahrzeug hat die Feuerwehr aus Reichenbach und anderen Orten am Montag in Atem gehalten. Ausgelöst wurde der Alarm um 10.03 Uhr durch eine Brandmeldeanlage in einem Speditionsbetrieb. Vor Ort erfuhr Kommandant Michael Kohlhaas, dass eine Staplerbatterie zu rauchen begonnen hatte und der Stapler ins Freie gebracht war. Der Einsatzleiter forderte weitere Kräfte an.

Messgruppe des Landkreises angefordert

So kam die Messgruppe des Landkreises Esslingen, die bei der Feuerwehr in Ostfildern stationiert ist, und die Werkfeuerwehr Bosch Thermotechnik aus Wernau mit einem Großraumlüfter und einem Bergegefäß für die Batterie. Es wurden dann austretende Gase aus der Batterie mit Wasser niedergeschlagen, berichtet das Landratsamt Esslingen. Die Messgruppe habe keine gefährlichen Konzentrationen von Stoffen festgestellt. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst brachte vier Personen zur weiteren Beobachtung in Kliniken.