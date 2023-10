Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz in der DHL Zustellzentrale in Ebersbach gerufen. Wie die Polizei mitteilt, habe ein Zusteller eine verdächtige Flüssigkeit bemerkt, die aus einem Paket lief.

Gefahrguteinsatz wegen Päckchen

Zur Abklärung kam die Feuerwehr. Bei der Flüssigkeit habe es sich wohl um Säure gehandelt, informiert die Polizei. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Auch Sachschaden entstand keiner.