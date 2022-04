Alle denken gewiss, in kurzen Tagen zur Heimat wiederzukehren... Aber ich täusche mich nicht mit leichter Hoffnung in diesen traurigen Tagen. Denn gelös‘t sind die Bande der Welt. Wer knüpfet sie wieder als allein nur die Not, die höchste, die uns bevorsteht!“ Betroffene Stille herrscht in d...