Bei einem Unfall bei Schlat entstand hoher Sachschaden. Am Mittwoch fuhr gegen 7.45 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Volvo die Landstraße 1218 in Richtung Schlat. Wahrscheinlich aus Unachtsamkeit geriet der 32-Jährige mit seinem Auto nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Wahrscheinlich nicht aufgepasst

Dort stieß der Volvo frontal mit dem Seat eines 36-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer nicht verletzt. Die Polizei Eislingen war mit zwei Streifen vor Ort, sicherte den Verkehr und nahm den Unfall auf. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei derzeit noch. Die Beamten schätzen den Schaden am Volvo auf etwa 15 000 Euro. Am Seat entstand Schaden von rund 25 000 Euro.

