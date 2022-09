Thorsten Pflum bringt Farbe in den Gartenteich: Er verkauft Kois, bunte Karpfen aus Japan. Bei ihm zuhause im Göppinger Stadtteil Reusch schwimmen sie drinnen im ehemaligen Pool - und draußen im Teich. Was es damit auf sich hat, kann man am Samstag beim Tag der offenen Tür erfahren.