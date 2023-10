Landrat Edgar Wolff blickt mit Sorgenfalten in die finanzielle Zukunft des Landkreises. Am Freitag wurde im Kreistag der Etatentwurf eingebracht. Zwar entwickle sich der Kernhaushalt in 2024 „noch grundsätzlich überwiegend stabil“, wird Wolff in einer Pressemitteilung zitiert. Doch die steigen...