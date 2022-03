Die derzeitige Trockenheit bringt die große Gefahr mit sich, dass sich Brände unkontrolliert ausbreiten. Dies wurde jetzt in Süßen deutlich. Auf einer Wiese oberhalb eines Aussiedlerhofs in der Grünenberger Straße waren am Dienstag eine Brombeerhecke abgeflammt sowie Reisig verbrannt worden....