Gegen 20.15 Uhr am Donnerstagabend meldete ein 34-Jähriger über den Notruf eine Rauchentwicklung an seinem Fendt Traktor in Gruibingen. Die örtliche Feuerwehr eilte zum Einsatzort, musste aber nicht mehr eingreifen.

Schaden bisher nicht abschätzbar

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr der Brand an dem Traktor bereits gelöscht. Wie hoch der bei dem Zwischenfall entstandene Schaden ist, lässt sich laut Polizei bislang nicht abschätzen.