Das Rätselraten um den Brand , der am Freitag gegen 10 Uhr in einem Wohngebäude in der Göppinger Metzgerstraße ausgebrochen war, das auch von Prostituierten genutzt wurde, hat ein Ende. Wie Joachim Schulz von der Pressestelle des Ulmer Polizeipräsidium bestätigte, war die Ursache des Feuers ein...