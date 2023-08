Am Sonntag versuchte ein Unbekannter eine Frau zu betrügen. Die Seniorin erhielt eine Nachricht von einem Betrüger auf ihr Handy. Der Unbekannte gab sich als Tochter aus. Mit der geläufigen Masche gab dieser vor, dass das Handy kaputt sei. Man soll die neue Nummer abspeichern. Im Verlauf des Chats kam es zu einer Geldforderung in Höhe eines vierstelligen Betrages. Die Frau erkannte den Betrug und beendete den Kontakt. Am Folgetag erstattete sie bei der Polizei eine Anzeige. Der Polizeiposten Donzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Seniorin soll Geld überweisen

Potenzielle Opfer werden gezielt mittels Messenger Diensten angeschrieben. Die Polizei rät, vorsichtig bei unbekannten Schreibern von Nachrichten zu sein, vor allem, wenn bestimmte Forderungen gestellt werden. Man solle sich nicht unter Druck setzen lassen und gezielte Fragen an den Absender der Nachricht stellen. Auf keinen Fall solle man laut der Polizei Geld überweise oder Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben.