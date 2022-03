Im Laufe des Lebens hat in der Regel jedermann und -frau einmal einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, um im Notfall helfen zu können. Doch was tun, wenn der Notfallpatient ein Hund ist? Eine Glasscherbe ist schnell in die Pfote getreten, ein Wespenstich keine Seltenheit, und auch Stöckchen-Verletzungen,...