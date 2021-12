Der Diebstahl von rund 700 Impfdosen von Biontech samt Spritzen und Etiketten in der Impfstelle in Eislingen erregte Aufsehen im Kreis Göppingen. Vor zwei Wochen hatten Einbrecher die Impfstoff-Vorräte für mehrere Tage gestohlen. In der von der Kreisärzteschaft betriebenen Impfstelle stand daher...