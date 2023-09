Gleich zweimal hat in einer Nacht in Salach die Erde gebebt: Wie der Landeserdbebendienst meldet, wurden die zwei Erschütterungen am 27. August registriert. Um 2.11 Uhr betrug die Magnitude 1,3 auf der Richterskala, bei einem zweiten, leichteren Beben um 2.50 Uhr dann 0,7.

