Ein Blitz hat am Samstag ein Haus in Salach getroffen und dessen Fassade und Elektrik beschädigt. Die Feuerwehr fand nichts zum Löschen vor, berichtet die Polizei. Die Brandbekämpfer waren zu dem Haus gefahren und hatten es sicherheitshalber überprüft, nachdem der Blitz gegen 0.35 Uhr eingeschlagen hatte. Zu diesem Zeitpunkt ging bei der integrierten Leitstelle der Feuerwehr in Göppingen die Meldung über den Blitzeinschlag ein, berichtet die Polizei.