Gipfeltreffen, die gab es früher oft im Kanzleramt in Berlin. Angela Merkel mochte solche Gipfel, egal zu welchem Thema und räumte so mögliche Aufreger gleich mal im Vorfeld ab. Die Zeiten ändern sich, jetzt gab es einen Energiegipfel in Göppingen. Die IHK hatte in ihr Hauptquartier an der Jahn...